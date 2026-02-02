ÖSV-Läuferin macht ihrer Enttäuschung Luft: „Ich stehe mir selbst im Weg“

Bei Nadine Fest geht das Warten auf den großen Durchbruch weiter. Als die Kärntnerin vor vier Jahren in Garmisch-Partenkirchen im Super-G auf Platz fünf fuhr, stieg sie zur heißen ÖSV-Zukunftsaktie auf. Seitdem blieben Top-Ergebnisse allerdings aus.

Nun gab die 27-Jährige auf Instagram Einblick in ihr Seelenleben. „Oft genug habe ich bewiesen, dass alles da ist. Dass ich nicht mehr tun muss, als so zu fahren, wie ich es im Training mache“, schrieb Fest und führte weiter aus: „Und dann gibt es diese Rennen. Alles ist da – und in diesen Momenten plötzlich weg. Etwas blockiert. Ich stehe mir selbst im Weg. Die Enttäuschung so groß.“