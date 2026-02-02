Schwerer Skiunfall in Kirchberg: 60-Jähriger stürzte von Piste in steiles Waldstück

Kirchberg – Am Sonntagnachmittag wurde ein 60-jähriger Skifahrer aus Deutschland mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus von St. Johann eingeliefert. Der Mann war bei seiner Abfahrt im Skigebiet „KitzSki“ gegen 15.45 Uhr von einer blau markierten Piste abgekommen und anschließend rund zehn Meter ein steiles Waldstück abgestürzt. Die Ursache ist bislang unklar.