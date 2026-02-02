Brutale Attacke in Westendorf: Unbekannte schlugen mit Fäusten auf Urlauber ein

Sonntagabend gerieten mehrere Personen in einem Lokal in Streit. Plötzlich schlugen zwei Männer zu. Ein 29-Jähriger ging zu Boden, auf ihn traten die Unbekannten sogar noch ein.

Westendorf – Völlig eskaliert ist am Sonntagabend ein Streit in einem Westendorfer Lokal. Den Anfang nahm die Auseinandersetzung gegen 22.50 Uhr, als mehrere Personen verbal aneinandergerieten. Plötzlich schlugen zwei Unbekannte auf einen 29-Jährigen mit den Fäusten ein.

Der Niederländer ging zu Boden, die Angreifer traten mit Füßen auf ihn ein. Der 29-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung versorgte den Mann, anschließend wurde er in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Zweiter Urlauber wurde ebenfalls attackiert

Während des Vorfalls gelang es einem weiteren 29-jährigen Niederländer, einen der Täter zu fotografieren. Deshalb kam es nur Minuten später zu einer weiteren Schlägerei. Die beiden unbekannten Männer rissen den 29-Jährigen zu Boden und traktierten ihn mit den Fäusten.