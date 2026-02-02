Mutig in die Zukunft: Gründergeist im Bezirk Reutte ist ungebrochen

Ungeachtet der wirtschaftlichen Widrigkeiten wagten 2025 wieder viele AußerfernerInnen den Sprung in die Selbstständigkeit.

Reutte – Der Wunsch, sich beruflich selbstständig zu machen, ist größer, als manche vermuten würden. Auch wenn dabei oft die relative Sicherheit einer festen Anstellung aufgegeben wird. Der Bezirk Reutte erwies sich jedenfalls 2025 wieder als solide Region für Unternehmensgründungen. 156 AußerfernerInnen (ohne selbstständige PersonenbetreuerInnen) entschieden sich im Vorjahr für den Weg in die berufliche Unabhängigkeit. Zum Vergleich: 2024 waren es 159.

Das Team der Wirtschaftskammer Reutte unterstützt GründerInnen beim Start in die Selbständigkeit. © WK Reutte

WK-Bezirksobmann Christian Strigl hebt hervor: „Unternehmerischer Antrieb bleibt ein zentraler Motor für regionales Wachstum. Neue Unternehmen sind ein Signal für Zukunftsorientierung und Mut. Die Zahlen für 2025 zeigen, dass der Bezirk Reutte ein Umfeld bietet, in dem Ideen entstehen und erfolgreich umgesetzt werden können.“

Breiter Branchenmix

Die neuen Unternehmen verteilen sich über viele Branchen. Dazu gehören Handwerk, Gewerbe, Handel, Tourismus sowie Information und Beratung. Strigl: „Diese Diversität stärkt die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Bezirks und fördert eine ausgewogene Entwicklung.“

Die Beweggründe für den Schritt in die Selbstständigkeit sind vielfältig. Viele GründerInnen schätzen die Chance zur eigenständigen Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft. Auch flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung sowie langfristige Einkommensperspektiven spielen dabei eine Rolle.

„Die Entscheidung für die Selbstständigkeit bringt immer Verantwortung mit sich. Daher ist es wichtig, GründerInnen gut zu unterstützen“, so Strigl.

Bezirksstelle als Partner

Eine zentrale Anlaufstelle für GründerInnen ist die Bezirksstelle der Wirtschaftskammer. Angehende Unternehmer:innen erhalten dort Unterstützung von der ersten Idee bis zur Gewerbeanmeldung. Dies umfasst rechtliche und betriebswirtschaftliche Fragen. Das Angebot ergänzen Online-Tools, Informationsveranstaltungen und individuelle Beratung.