Leben mit der Krankheit, nicht trotz ihr

Wenn Günther Dullnig den Raum betritt, wirkt er wie jemand, der mitten im Leben steht. Von außen sieht man ihm seine Erkrankung nicht an.

Doch wer mit ihm spricht, merkt rasch: Das Leben hat ihn mehrfach geprüft – und er hat gelernt, damit zu leben. „Man muss zur Krankheit stehen. Das habe ich lange nicht geschafft“, sagt er ...