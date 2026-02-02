Mysteriöser Fund: Spaziergänger findet großteils skelettierte Frauenleiche in Wien
Die Landespolizeidirektion spricht von einem „bedenklichen Todesfall“.
Wien – Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag beim Gassigehen mit seinem Hund in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten eine großteils bereits skelettierte Frauenleiche auf einer Grünfläche entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob Fremdverschulden vorliegt, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt, auch eine Obduktion steht noch aus.
Die Polizei hält es auch für möglich, dass es sich bei der Toten um eine Obdachlose handelt. Der Leichnam befand sich in einer kleinen Erdgrube, war zugedeckt und bereits großteils bis auf die Knochen verwest. Die Landespolizeidirektion sprach jedenfalls von „einem bedenklichen Todesfall“. (APA)