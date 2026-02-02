Mysteriöser Fund: Spaziergänger findet großteils skelettierte Frauenleiche in Wien

Die Landespolizeidirektion spricht von einem „bedenklichen Todesfall“.

Wien – Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag beim Gassigehen mit seinem Hund in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten eine großteils bereits skelettierte Frauenleiche auf einer Grünfläche entdeckt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob Fremdverschulden vorliegt, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt, auch eine Obduktion steht noch aus.