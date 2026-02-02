Roland Düringer gastiert mit „Regenerationsabend 3.0“ im Komma Wörgl

Ein Abend voller neuer Geschichten aus dem abwechslungsreichen Leben des bekannten Künstlers Roland Düringer erwartet die Besucher am 19. Feburar im Komma Wörgl.

Wörgl – Roland Düringer setzt seinen „Regenerationsabend“ fort. Die dritte Auflage des Kleinkunstabends verspricht unterhaltsame Stunden. Düringer erzählt neue Geschichten aus seinem Leben. Seine gewohnte, offene Manier steht dabei im Vordergrund.

Der Künstler präsentiert sich unvorbereitet, aber tiefenentspannt auf der Bühne. Er freut sich über jede Zwischenfrage aus dem Publikum. Düringer nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Der Abend findet in einfacher Sprache statt. Wer etwas nicht versteht, kann wie immer die Hand heben.

Schauspieler und Kabarettist

Roland Düringer ist einem breiten österreichischen Publikum bekannt. Er ist als Schauspieler und Kabarettist erfolgreich. Sein Film „Hinterholz 8“ gilt als erfolgreiche österreichische Kinoproduktion. Weitere Erfolge feierte er mit Filmen wie „Muttertag“. Die Fernsehserie „MA2412“ trug ebenfalls zu seiner Bekanntheit bei.

Seine ersten Kabaretterfolge erreichte er mit der Gruppe „Schlabarett“. Programme wie „Atompilz von links“ und „Sein und Schwein“ waren prägend. Es folgten Soloprogramme wie „Die Benzinbrüder“ und „Viertelliterklasse“. Eine Vortragstrilogie fasste er später im Programm „Weltfremd“ zusammen.

Persönliche Einblicke

Besucher können sich auf einen authentischen Abend freuen. Roland Düringer bietet persönliche Einblicke und Unterhaltung. Seine direkte Art macht den „Regenerationsabend 3.0“ zu einem besonderen Erlebnis. Der Austausch mit dem Publikum ist ein zentrales Element. (TT)