Straße war gesperrt

Betonmischer auf der Brennerstraße umgekippt: 44-jähriger Lenker verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr.
© Liebl

Am frühen Nachmittag kippte auf der Brennerstraße ein Betonmischer um. Der 44-jährige Lenker wurde verletzt.

