Alkolenker erfasste in Fritzens 19-jährige Fußgängerin von hinten

Fritzens – Eine 19-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Samstag in Fritzens von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und verletzt worden. Laut Polizei touchierte der 56-jährige Pkw-Lenker die Passantin von hinten, als diese gegen 3.45 Uhr die Tonwerkstraße in Richtung Westen entlangging.