Mitten in der Nacht
Alkolenker erfasste in Fritzens 19-jährige Fußgängerin von hinten
Fritzens – Eine 19-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Samstag in Fritzens von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und verletzt worden. Laut Polizei touchierte der 56-jährige Pkw-Lenker die Passantin von hinten, als diese gegen 3.45 Uhr die Tonwerkstraße in Richtung Westen entlangging.
Die Fußgängerin stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hall gebracht. Beim 56-Jährigen wurde ein Alkomatentest durchgeführt – er war positiv. (TT.com)