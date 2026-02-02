„Wirkte alles sehr romantisch“

Liebes-Gerücht von der Insel: Sind Lewis Hamilton und Kim Kardashian ein Paar?

Sind sie das neue Glamour-Traumpaar? Laut der britischen Zeitung „The Sun“ sollen Formel-1-Star Lewis Hamilton und TV-Ikone Kim Kardashian ein Paar sein.

