Einbruch in Talstation der Goldriedbahn: Tresor weg, Täter flüchtig

Matrei i. O. – Einbrecher hatten es in der Nacht auf Montag auf die Talstation der Goldriedbahn in Matrei in Osttirol abgesehen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die bisher unbekannten Täter in die Räumlichkeiten, durchsuchten Büros und den Kassenbereich. Nachdem sie zwei weitere Innentüren aufbrachen, machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Dieser war allerdings leer.

Einen zweiten Tresor, in dem Wechselgeld gelagert war, nahmen die Täter schnurstracks mit. Auch den Keller durchsuchten sie. Die Tat geschah laut Polizei zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagfrüh, 7.30 Uhr.