Burghard Hummel erhält Goldene Ehrennadel von Kitzbühel Tourismus
Kitzbühel – Burghard Hummel wurde kürzlich von Kitzbühel Tourismus für seine außerordentlichen und langjährigen Verdienste um den Tourismus in Kitzbühel, insbesondere um die internationale Positionierung der Hahnenkamm-Rennen, mit der Goldenen Ehrennadel geehrt. Gemeinsam mit Hanni Wenzel und Harti Weirather sowie Andreas Wenzel gründete Burghard Hummel im Jahr 1978 die Sportmarketingagentur WWP – Weirather, Wenzel & Partner.
Die Agentur etablierte sich als führender Vermarkter im Ski- und Motorsportsport. Als einer der einflussreichsten Vermarkter und Netzwerker in der Formel 1 brachte Hummel einst Gerhard Berger in die Königsklasse. Dietrich Mateschitz vertraute ihm die Vermarktung von Red Bull und Toro Rosso an. Heute zählt der gebürtige Tiroler immer noch zu den engsten Vertrauten von Bernie Ecclestone, der auch bei der Ehrung anwesend war.