Burghard Hummel erhält Goldene Ehrennadel von Kitzbühel Tourismus

Kitzbühel – Burghard Hummel wurde kürzlich von Kitzbühel Tourismus für seine außerordentlichen und langjährigen Verdienste um den Tourismus in Kitzbühel, insbesondere um die internationale Positionierung der Hahnenkamm-Rennen, mit der Goldenen Ehrennadel geehrt. Gemeinsam mit Hanni Wenzel und Harti Weirather sowie Andreas Wenzel gründete Burghard Hummel im Jahr 1978 die Sportmarketingagentur WWP – Weirather, Wenzel & Partner.