Tirolerin (23) verurteilt: „Wollte nicht Mutter, sondern Verhältnis zu ihr töten“

Mit einem Hammer hatte eine Unterländerin auf ihre schlafende Mutter eingeschlagen. Die Tat und deren Vorgeschichte rührt bis in die Kindheit des einstigen Burschen, der heute laut Personenstandsregister eine Frau ist. Auch dieser Umstand soll laut der 23-Jährigen auf deren Mutter zurückzuführen sein. Diese Mutter entschlug sich am Montag ihrer Aussage, Geschworene entschieden über angeklagten Mordversuch.