„Dumper“ kippte in Bach: 26-Jähriger bei Unfall im Stubaital verletzt

Neustift im Stubaital – Ein 26-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall auf einem Baustellengelände in Neustift im Stubaital verletzt worden. Der Mann lenkte gegen 8.15 Uhr einen mit großen Steinen beladenen Transportkarren, einen sogenannten „Dumper“, rückwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache mit dem linken Hinterreifen über den ungesicherten Rand der Fahrspur geriet.

Das Fahrzeug rutschte daraufhin in den angrenzenden Wasserlauf der „Loe“ und kippte auf die linke Seite. Der 26-Jährige, der dabei Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann wieder nach Hause entlassen werden. (TT.com)