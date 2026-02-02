In Anlage gestürzt: 33-Jähriger bei Arbeitsunfall im Oberland schwer verletzt

Schönwies – Bei Revisionsarbeiten auf einem Betriebsgelände in Schönwies/Starkenbach hat sich ein 33-Jähriger am Montag gegen 11 Uhr bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann stürzte aus noch unbekannter Ursache in eine Anlage.

Der Deutsche alarmierte nach dem Sturz selbstständig einen Kollegen. Dieser setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Rettungskräfte an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus Zams gebracht.