Nachwuchs bei Trigema: Bonita Grupp ist Mutter geworden

Trigema-Chefin Bonita Grupp (36) ist erstmals Mutter geworden. Das bestätigte eine Sprecherin der Familie. Mutter und Baby seien wohlauf. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Weitere Details wolle die Familie privat halten, erklärte die Sprecherin. Weder zum Geschlecht des Kindes noch zum Zeitpunkt der Geburt würden Angaben gemacht werden. Auch der Name des Vaters ist nicht bekannt.

In einer Stellenanzeige sucht das Unternehmen einen Betreuer oder eine Betreuerin für ein Kleinkind in Vollzeit. Bei dem Job gehe es um eine Position im Privathaushalt heißt es darin.

Bonita Grupp führt das Familienunternehmen seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder und gehört zur Geschäftsführung des Traditionsbetriebs im baden-württembergischen Burladingen. Sie leitet die Bereiche Onlinehandel, Marketing und Personal. Wolfgang Grupp junior verantwortet die Geschäftskunden, die IT-Projekte, die Produktion und die Finanzen.