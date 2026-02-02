Über Pistenrand geschleudert: 62-Jähriger erlitt bei Skiunfall in Ischgl schwere Kopfverletzungen

Ischgl – Ein 62-Jähriger trug am Montag bei einem Skiunfall im Skigebiet Ischgl schwere Kopfverletzungen davon. Der Niederländer war kurz vor 14 Uhr gemeinsam mit Freunden und Familienmitgliedern auf der rot markierten Piste 38 von der Bergstation der Höllspitzbahn kommend talwärts unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, stürzte er wenig unterhalb der Bergstation aus bislang unbekannter Ursache. Er verlor dabei einen Ski und schlitterte unkontrolliert in Richtung Pistenrand. Da es ihm nicht mehr möglich war, seine Geschwindigkeit zu reduzieren, wurde er am Pistenrand ausgehebelt. Nach mehreren Überschlägen blieb der Niederländer bewusstlos liegen.