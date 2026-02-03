Soap&Skin feiert Tour-Finale im Juli in der Staatsoper

Ende 2024 hat Anja Plaschg alias Soap&Skin ihre Fans mit dem aus Covernummern bestehenden Album "Torso" überrascht. Die darauf anschließende Tournee beendet sie nun im Sommer in Wien. Nachdem das erste Konzert in der Wiener Staatsoper am 5. Juli binnen kürzester Zeit ausverkauft war, wurde am 4. Juli ein Zusatztermin angesetzt, für den es noch Restkarten gibt. Auch für den 5. Juli wurden nun aufgrund produktionstechnischer Änderungen wieder Tickets aufgelegt.

Die österreichische Künstlerin, die auch als Schauspielerin mit ihrer Rolle in "Des Teufels Bad" für Furore sorgte und zugleich die Musik zum düsteren Historiendrama von Veronika Franz und Severin Fiala lieferte, übersetzt auf "Torso" die Songs anderer Künstler auf ganz besondere Weise in ihren Klangkosmos. So finden sich auf dem Album etwa einnehmende Versionen ikonischer Songs wie David Bowies "Girl Loves Me", "Pale Blue Eyes" von Velvet Underground, des 4 Non Blondes-Hits "What's Up" oder - als düsterer Ausklang - "The End" von den Doors.