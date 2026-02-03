Partner dringend gesucht
Neue Pläne für Tirols Spitäler: Private Med-Uni auf wackeligen Beinen
Ob das Land Tirol zehn Studienplätze an der privaten SFU kauft, hat keinen Einfluss darauf, ob es ein Medizinstudium in Wörgl geben wird. Entscheidend ist vielmehr, ob es zu Kooperationen mit Abteilungen an Tirols Spitälern kommen kann.
© Böhm
Rund 20 Mio. Euro dürfte der geplante Medizin-Standort der privaten Sigmund Freud Uni in Wörgl kosten. Das Projekt steht und fällt mit den klinischen Ausbildungsplätzen. Rektor Johannes Pollak ist derzeit auf Werbetour in Tirols Spitälern unterwegs.