24-jähriger Mann lag mit Kopfverletzung in Ausfahrt von Hotelgarage in Sölden

Sölden – Am Montagabend gegen 21.35 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Firmenwagen im Schritttempo rückwärts aus der Tiefgarage eines Hotels in Sölden, als plötzlich der Rückfahrsensor ertönte. Der Mann hielt das Fahrzeug an und bemerkte, dass eine Person leicht bekleidet unmittelbar nach der Ausfahrt mit einer offensichtlichen Kopfverletzung am Boden lag.

Der 24-jährige Mann am Boden war laut Angaben der Polizei kaum ansprechbar. Der 21-Jährige setzte einen Notruf ab und brachte den Verletzten ins Hotel. Nach notärztlicher Untersuchung wurde er mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. „Ob es zu einem Anprall zwischen dem Pkw und dem Fußgänger kam, ist Gegenstand von Ermittlungen“, hieß es vonseiten der Polizei. (TT.com)