Aus Fenster gestürzt: 24-Jähriger lag schwer verletzt in Hoteleinfahrt in Sölden

Sölden – Der Fenstersturz eines 24-Jährigen in Sölden sorgt bei der Polizei derzeit für ein Rätsel. Am Montagabend gegen 21.35 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Firmenwagen im Schritttempo rückwärts aus der Tiefgarage eines Hotels in Sölden, als plötzlich der Rückfahrsensor ertönte. Der Mann hielt das Fahrzeug an und bemerkte, dass der Deutsche leicht bekleidet unmittelbar nach der Ausfahrt mit einer offensichtlichen Kopfverletzung am Boden lag.