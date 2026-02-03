Der Welt droht ein neues Wettrüsten der beiden größten Atommächte

Die nukleare Rüstungskontrolle läuft diese Woche aus. Bisher ist kein Nachfolge-Vertrag für „New START“ in Sicht.

Washington, Moskau – Am Donnerstag läuft mit „New START“ der letzte nukleare Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland aus. Damit befindet sich die Welt erstmals seit den Siebzigerjahren wieder in einer Situation, in der die Arsenale der beiden größten Atommächte keinerlei Beschränkung und Kontrolle mehr unterliegen.

New START wurde 2010 geschlossen und 2021 verlängert. Der Vertrag begrenzt die Zahl der strategischen Atomwaffen, mit denen die politischen, militärischen und industriellen Zentren des Gegners vernichtet werden können. Die Zahl der stationierten strategischen Sprengköpfe ist mit jeweils 1550 gedeckelt. Zudem dürfen beide Seiten nur je 700 Trägersysteme und 800 Abschussvorrichtungen unterhalten.

Misstrauen gewachsen

Ein Kernstück des Vertrags waren kurzfristig angekündigte Vor-Ort-Inspektionen, mit denen beide Seiten die Einhaltung der Regeln überprüfen konnten. Diese Kontrollen kamen bereits während der Corona-Pandemie zum Erliegen. Im Jahr 2023 setzte Russlands Präsident Wladimir Putin die russische Teilnahme am Vertrag dann offiziell aus und begründete dies mit der US-Unterstützung für die Ukraine.

Putin schlug im September vor, sich informell darauf zu einigen, die Obergrenzen weiter einzuhalten. Von US-Präsident Donald Trump liegt noch keine Antwort darauf vor.

Trump hat erklärt, er wolle einen neuen, besseren Vertrag. Doch ein Nachfolgeabkommen müsste vermutlich diverse neue Systeme einbeziehen, die Russland in den vergangenen Jahren entwickelt hat, etwa die Hyperschallrakete Oreschnik, die – mit einem konventionellen Sprengkopf – bereits in der Ukraine eingesetzt wurde.

China zieht nicht mit

Außerdem will der US-Präsident unbedingt den globalen Rivalen China einbeziehen, der sein atomares Arsenal massiv ausbaut. Aber Peking lehnt das ab – mit Verweis auf die weiterhin viel größeren Arsenale der USA und Russlands. Auch die übrigen, noch kleineren Atommächte sind nicht willens, sich von den größeren einschränken zu lassen. Für ein neues Abrüstungsabkommen sieht es deshalb nicht günstig aus; und selbst wenn, dann bräuchte es dafür vermutlich jahrelange Verhandlungen.