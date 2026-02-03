Leben einhauchen

Neue Perspektiven für alte Gebäude: Projekt im Außerfern zeigt erste Erfolge

Die Renovierung des alten Bauernhauses von Eva-Maria und Eric Cattoen aus Pfafflar wurde von der Dorferneuerung des Landes Tirol gefördert und gilt als Vorzeige-Projekt im Sinne von „Altes bewahren und Neues erreichen“.
© Eva-Maria Cattoen
Simone Tschol

Die Regionalentwicklung Außerfern verlängert ihre Initiative zur Rettung leer stehender Gebäude. Mit kostenlosen Beratungen und gezielten Förderungen sollen Ortskerne gestärkt und der Abriss historischer Bausubstanz vermieden werden.

