Leben einhauchen
Neue Perspektiven für alte Gebäude: Projekt im Außerfern zeigt erste Erfolge
Die Renovierung des alten Bauernhauses von Eva-Maria und Eric Cattoen aus Pfafflar wurde von der Dorferneuerung des Landes Tirol gefördert und gilt als Vorzeige-Projekt im Sinne von „Altes bewahren und Neues erreichen“.
© Eva-Maria Cattoen
Die Regionalentwicklung Außerfern verlängert ihre Initiative zur Rettung leer stehender Gebäude. Mit kostenlosen Beratungen und gezielten Förderungen sollen Ortskerne gestärkt und der Abriss historischer Bausubstanz vermieden werden.