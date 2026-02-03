Etappensieg für Staatsfonds
Benko verlor vor Schiedsgericht: Arabischen Investoren werden 700 Millionen Euro zugesprochen
Der Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate erzielte gegen René Benkos kollabiertes Signa-Reich einen Hunderte Millionen Euro schweren Etappensieg.
© Rita Falk
Das internationale Schiedsgericht soll dem arabischen Staatsfonds Mubadala 700 Millionen Euro zugesprochen haben. Die Folgen könnten für Benkos Laura-Privatstiftung und auch für hiesige Insolvenzverfahren schwerwiegend sein.