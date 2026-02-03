Musikalische Mörderjagd: Just Sing Chor lüftet das Geheimnis von Celestine Island

Der Just Sing Chor präsentiert ein neues Musicalprojekt: Die Krimi-Komödie entführt das Publikum in die glamourösen Goldenen Zwanziger. Jazz- und Swing-Klänge untermalen die packende Mörderjagd.

Reutte – Die Handlung beginnt im Jahr 1929. Ein sittsamer Damenchor steuert in einem Boot auf die einsame Celestine Island zu. Dort befinden sich lediglich eine Kirche und ein Pfarrhaus. Die Insel scheint der ideale Ort für ungestörte Proben zu sein. Doch die Idylle währt nicht lange.

Ein schriller Schrei durchbricht die Nacht. Pater Collins, der einzige Bewohner der Insel, wird tot aufgefunden. Was geschah wirklich auf Celestine Island? Und wer ist für den rätselhaften Tod verantwortlich? Das Publikum begleitet den Chor bei der Suche nach Antworten.

Das Stück wurde eigens für den Just-Sing-Chor vom Reuttener Johannes Leismüller geschrieben. Die Inszenierung ist temporeich. Jazz- und Swing-Songs aus den Roaring Twenties werden präsentiert. Eine siebenköpfige Live-Band begleitet die Aufführung.

Zusätzlich zur Musik können die Zuschauer glamouröse Kostüme und humorvolle Dialoge erwarten. Dies macht das Musical zu einer unterhaltsamen Mörderjagd.

Neben der Musik zeichnet Johannes Leismüller auch für Buch und Regie verantwortlich. Sebastian Schweiger übernimmt die musikalische Leitung. Die Gesamtleitung des Musicalprojekts obliegt Verena Schmied.