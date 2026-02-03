Langjährige Freundschaft
„Aus Verlobung wird Ehe“: Hall will formelle Städte-Partnerschaft mit Arco
Arco, im Bild die Burgruine auf markantem Felsenberg, ist historischer Boden – und passt schon deshalb bestens zu Hall.
© iStock/Flavio Vallenari
Der Haller Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass Hall mit der Stadt Arco im Trentino eine offizielle Städtepartnerschaft eingehen soll. Beide Städte verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft – die noch dazu ganz besondere historische Wurzeln hat.