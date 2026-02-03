Langjährige Freundschaft

„Aus Verlobung wird Ehe“: Hall will formelle Städte-Partnerschaft mit Arco

Arco, im Bild die Burgruine auf markantem Felsenberg, ist historischer Boden – und passt schon deshalb bestens zu Hall.
© iStock/Flavio Vallenari
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Haller Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass Hall mit der Stadt Arco im Trentino eine offizielle Städtepartnerschaft eingehen soll. Beide Städte verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft – die noch dazu ganz besondere historische Wurzeln hat.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561