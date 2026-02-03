Datenschützer schlagen Alarm
Social-Media-Verbot bis 14: Muss sich in Österreich bald jeder digital ausweisen?
In mehreren Staaten, darunter in Österreich, wird derzeit ein Verbot von Sozialen Medien für Jugendliche unter 14 Jahren diskutiert. Laut Datenschützern überwiegen dabei die gesellschaftlichen Risiken.
© HELMUT FOHRINGER
Eine verpflichtende Alterskontrolle im Netz würde die technischen Grundlagen für staatliche Kontrolle im Internet schaffen. Das kritisiert eine Grundrechts-NGO. Denn nicht nur Jugendliche, sondern sämtliche Nutzer müssten sich dann digital ausweisen.