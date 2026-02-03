Missbrauchs-Vorwürfe von 13 Frauen: Magna-Gründer Stronach vor Gericht

Toronto – Der österreichisch-kanadische Gründer des Autozulieferers Magna, Frank Stronach, steht am Dienstag in Toronto wegen ihm vorgeworfenen sexuellen Übergriffen vor Gericht. Es ist der erste von zwei Prozessen denen sich der 93-jährige Steirer heuer stellen muss. Laut mehreren kanadischen Medien erhoben insgesamt dreizehn Frauen Vorwürfe gegen Stronach. Dieser weist die Vorwürfe von sich und sagt sich unschuldig.

Der Prozess wurde aufgeteilt, schreibt unter anderem die öffentlich-rechtliche Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Am Dienstag soll ein Strang in Toronto starten, die übrigen Vorwürfe sollen später im Jahr in Newmarket (Ontario) behandelt werden. Anders als ursprünglich geplant dürfte der Prozess nicht vor einer Jury, sondern nur vor einer Richterin stattfinden. "Ich denke, dass wir ohne Geschworene schneller und effizienter arbeiten können", erklärte Stronachs Anwältin Leora Shemesh gegenüber CBC.

Vorwürfe reichen bis in die 70er-Jahre zurück

Gerichtsdokumenten zufolge reichen die Anschuldigungen der versuchten Vergewaltigung bis ins Jahr 1977 zurück. Weitere Frauen werfen dem Milliardär Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe in den 1980er, 1990er- und frühen 2000er-Jahren vor. Einige Vorfälle ereigneten sich demnach in Toronto, weitere auch in der kanadischen Stadt Aurora, wo Stronachs ehemalige Firma Magna International ihren Hauptsitz hat. Auch im Frühjahr 2023 soll der Milliardär sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen verübt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.