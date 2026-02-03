Kinderfasching in Hopfgarten: Marktplatz wird zur Faschingswelt
Am Faschingsdienstag übernimmt der Fasching das Ruder im Markt in Hopfgarten. Von 14 bis 17 Uhr erwartet Kinder und Familien ein abwechslungsreiches Programm. Disco, Bastelecke und gratis Krapfen sorgen für Unterhaltung.
Hopfgarten im Brixental – Am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026, wird das Marktzentrum in Hopfgarten von 14 bis 17 Uhr zu einer kunterbunten Faschingswelt. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für Unterhaltung und gute Stimmung: Bei der Kinder-Disco mit DJ wird getanzt und mitgemacht, in der Jungschar-Bastelecke entstehen kreative Werke und die Fotobox lädt zu lustigen Erinnerungsfotos ein. Kleine Überraschungen runden das Programm ab.
Ein besonderes Highlight für die Kinder sind die gratis Faschingskrapfen für alle verkleideten Kinder. Für Essen und Getränke ist ebenfalls bestens gesorgt. Eingeladen sind alle Kinder und ihre Familien – ob fantasievoll verkleidet oder ganz entspannt. Gemeinsam soll ein fröhlicher Nachmittag mit Musik, Bewegung und guter Laune im Hopfgartner Marktzentrum gefeiert werden. Bei Schlechtwetter wird der Kinderfasching auf den Fußballplatz verlegt. Die Veranstalter freuen sich auf viele bunte Besucherinnen und Besucher und ein gelungenes Faschingsfest.