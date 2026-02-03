Kinderfasching in Hopfgarten: Marktplatz wird zur Faschingswelt

Am Faschingsdienstag übernimmt der Fasching das Ruder im Markt in Hopfgarten. Von 14 bis 17 Uhr erwartet Kinder und Familien ein abwechslungsreiches Programm. Disco, Bastelecke und gratis Krapfen sorgen für Unterhaltung.

Hopfgarten im Brixental – Am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026, wird das Marktzentrum in Hopfgarten von 14 bis 17 Uhr zu einer kunterbunten Faschingswelt. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für Unterhaltung und gute Stimmung: Bei der Kinder-Disco mit DJ wird getanzt und mitgemacht, in der Jungschar-Bastelecke entstehen kreative Werke und die Fotobox lädt zu lustigen Erinnerungsfotos ein. Kleine Überraschungen runden das Programm ab.