Meloni als Engel: Denkmalbehörde prüft Rückkehr zum Originalzustand

Rom – Nachdem in einer der ältesten Kirchen Roms Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni offenbar als Engel mit Flügeln dargestellt ist, prüft die römische Denkmalbehörde, ob das Fresko in der Basilika San Lorenzo in Lucina nach Restaurierungsarbeiten wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden muss. Sollte sich bestätigen, dass der Eingriff ohne Genehmigung erfolgt ist, sei eine Wiederherstellung der Originalfassung vorgesehen, teilte die Behörde mit.

Das Engelsfresko befindet sich neben einer Marmorbüste von Umberto II. von Savoyen, dem letzten König Italiens. Der Engel hält ein Pergament mit einer Landkarte Italiens. Die Tageszeitung La Repubblica hatte am Samstag über die auffällige Ähnlichkeit berichtet. Der 82-jährige Künstler Bruno Valentinetti, der das Fresko restauriert hatte, gilt als Sympathisant Melonis. Die Opposition hatte daraufhin Kulturminister Alessandro Giuli aufgefordert, die für Archäologie und Kunstgeschichte zuständige römische Behörde mit einer Prüfung zu beauftragen.

Roms Denkmalbehörde prüft Archivunterlagen

Die Denkmalbehörde der Stadt Rom leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein. Anhand von Archivunterlagen, Fotografien und Entwurfszeichnungen soll geklärt werden, ob das aktuelle Erscheinungsbild von der ursprünglichen Fassung abweicht. Sollte eine nicht genehmigte Veränderung festgestellt werden, kämen die Entfernung der Übermalung und die Rückführung auf den Originalzustand in Betracht, hieß es.

Die Basilika liegt im historischen Zentrum Roms und gehört zum UNESCO-Welterbe. Auch wenn das Fresko nicht als antikes Kunstwerk gilt, sind Eingriffe genehmigungspflichtig. Eine Veränderung des Engelsgesichts sei den zuständigen Stellen nicht gemeldet worden, hieß es. Die Untersuchungen dauern an, eine abschließende Entscheidung steht noch aus.