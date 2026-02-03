Schwerer Unfall auf Arlberg-Schnellstraße: 22-Jähriger tot
Ein Pkw prallte frontal gegen einen Lkw und weitere Autos. Für einen 22-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät, sieben weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.
Innerbraz – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) auf Vorarlberger Seite ist ein 22-jähriger Autofahrer am Montag ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen wurden laut Polizei zum Teil schwer verletzt. Sie wurden mit zwei Helikoptern und Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser Feldkirch und Bludenz gebracht.
Ein auf der S16 in Richtung Deutschland fahrendes Auto geriet kurz nach 17 Uhr in Innerbraz „aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehrsbereich“ und prallte dort in einen Sattelzug. Die Lenkachse des Lkw wurde dabei beschädigt. Der Lenker verlor die Kontrolle und stieß wiederum auf der Gegenfahrbahn mit zwei weiteren Autos zusammen. Für den 22-jährigen Fahrer eines der betroffenen Fahrzeuge kam jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. (APA)