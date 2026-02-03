Schwerer Unfall auf Arlberg-Schnellstraße: 22-Jähriger tot

Ein Pkw prallte frontal gegen einen Lkw und weitere Autos. Für einen 22-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät, sieben weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Innerbraz – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) auf Vorarlberger Seite ist ein 22-jähriger Autofahrer am Montag ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen wurden laut Polizei zum Teil schwer verletzt. Sie wurden mit zwei Helikoptern und Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser Feldkirch und Bludenz gebracht.