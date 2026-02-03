Betriebsrat: „Wachsames Auge“
Augen, Leisten und Co: Über das „Tages-Geschäft“ an den Tirol Kliniken und Klestils neuen Kurs
Zentralbetriebsrats-Vorsitzende Birgit Seidl will den Kurs von Geschäftsführer Thomas Klestil genau verfolgen.
© TT/Falk, Tirol Kliniken/Berger
Neuer medizinischer Geschäftsführer der Tirol Kliniken will den tagesklinischen Bereich ausbauen – mehr OP-Zeiten und Personal könnten nötig werden. Der Zentralbetriebsrat begrüßt indes einen „klaren Kurs“, warnt aber vor einer Arbeitsverdichtung.