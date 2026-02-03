„Von Seiten der Gemeinde“ bei Live-Podcast im Alten Kino: „Dieser Ort ist essenziell“

Die Oberländer Rap-Crew VSDG, die Malerin Melanie Thöni und Mathias Schauer vom Alten Kino Landeck waren bei der dritten Ausgabe des Live-Podcasts „Ruptur“ zu Gast.

Landeck – Den Stellenwert von Kulturarbeit in den Tiroler Bezirken beleuchtet der Live-Podcast „Ruptur“ von Life Radio Tirol in Kooperation mit der Lebensraum Tirol Holding. Nach dem Kulturlabor Stromboli in Hall und der Telfer Kultur Weberei war Mitte Jänner das Alte Kino Landeck Schauplatz der dritten Episode.

🎧 Der Podcast zum Nachhören

Mathias Schauer, seit Jahrzehnten ehrenamtlicher Kulturarbeiter im Alten Kino, blickte zunächst auf die Anfänge des Veranstaltungszentrums zurück, das sich rasch zu einer Institution in der Region entwickelte. In den Anfangsjahren habe die szene pulsiert, in letzter Zeit sei sie leider etwas abgeflacht. Den Grund dafür sieht Schauer unter anderem im vermehrten Rückzug junger Menschen in den digitalen Raum.

Man sei immer offen für junge Kultur, lokale Bands und Kooperationen etwa mit Schulen, so Schauer. Zudem will der rein ehrenamtliche Verein weiterhin internationale Acts nach Landeck holen. Die Finanzierungslage habe sich seit 25 Jahren „nicht wesentlich verbessert oder verschlechtert“. Wenn es ums Geld gehe, herrsche Zurückhaltung seitens der öffentlichen Hand.

Fixpunkt für lokale Szene

Dabei sind Kulturstandorte wie das Alte Kino essenziell für junge heimische Bands, wie auch die Mitglieder der erfolgreichen Oberländer Rap-Crew „Von Seiten der Gemeinde“ am Podium betonten. „Wir hatten hier unsere ersten Auftritte.“ Die Location sei ein Fixpunkt für die Szene in Landeck und Umgebung – von Jazz bis Metal.

In Tirol gebe es abseits des Mainstreams einen starken Zusammenhalt zwischen Musiker:innen. Die lokale Szene halten die Rapper aktuell für „sehr spannend“, was auch durch die Nominierungen von gleich drei Hip-Hop-Acts aus dem Tiroler Oberland in der Kategorie Rap/Urban bei den Amadeus Awards bestätigt wird. Neben VSDG sind hier auch Nenda und Spilif im Rennen.

Das Podium wurde durch die junge Malerin Melanie Thöni komplettiert. Die in Wien lebende Künstlerin aus Ried im Oberinntal will durch ihre Werke traditionelle (Rollen-)bilder in ihrer Heimat aufbrechen. Sie gestaltete auch das Artwork für das neue VSDG-Album „Burn Down Pavillon“. (siha, TT.com)

„Ruptur“ bereits heute in Reutte Die nächste Episode von „Ruptur“ wird bereits am heutigen Dienstag in der Kellerei Reutte vor Publikum aufgezeichnet. Gäste sind Andy Steiner (Life Radio Act des Monats Februar), Gabriele Stoll-Mark und Friedrich Schweiger (Kellerei Reutte). und Johannes Leismüller (Werkhaus Reutte & Kreativ/Theaterschaffender). Am 31. März geht es weiter in der Bühne Steudltenn in Uderns.