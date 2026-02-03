Kinderfasching und buntes Treiben in der Innenstadt: Eichholz Turtles feiern doppelt

Der Eishockeyclub Eichholz Turtles lädt im Februar 2026 zu zwei Faschingsfesten ein. Am Sonntag, 15. Februar, findet ein Kinderfasching am Spiel- und Eislaufplatz Eichholz statt. Zwei Tage später, am Dienstag, 17. Februar, verwandelt sich der Johannesplatz in eine Faschingshochburg.

Lienz – Am Spielplatz Eichholz in Lienz kommen die kleine Faschingsnarren und Närrinnen auf ihre Kosten: Sonntag, der 15. Februar, steht im Zeichen des Kinderfaschings. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Spaß für die ganze Familie, gratis Krapfen, Essen und Trinken und viel Unterhaltung. Kostümierung erwünscht!

© Kashofer