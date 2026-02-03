Kinderfasching und buntes Treiben in der Innenstadt: Eichholz Turtles feiern doppelt
Der Eishockeyclub Eichholz Turtles lädt im Februar 2026 zu zwei Faschingsfesten ein. Am Sonntag, 15. Februar, findet ein Kinderfasching am Spiel- und Eislaufplatz Eichholz statt. Zwei Tage später, am Dienstag, 17. Februar, verwandelt sich der Johannesplatz in eine Faschingshochburg.
Lienz – Am Spielplatz Eichholz in Lienz kommen die kleine Faschingsnarren und Närrinnen auf ihre Kosten: Sonntag, der 15. Februar, steht im Zeichen des Kinderfaschings. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Spaß für die ganze Familie, gratis Krapfen, Essen und Trinken und viel Unterhaltung. Kostümierung erwünscht!
Am Faschingsdienstag, den 17. Februar, 10 Uhr, geht die Party am Lienzer Johannesplatz los. DJ Dominic Rainer verbreitet mit seiner Musik gute Laune, außerdem im Angebot: Schießbude, Faschingskrapfen, Popcorn und Zuckerwatte sowie eine Hüpfburg.