Skifahren mit Kultstatus – James Bond, BIG3 und Genuss in Sölden

Im größten Skigebiet der Ötztaler Alpen warten spektakuläre Panoramen, Skiberge und Einkehrziele. All diese Erlebnisse der Extraklasse lassen sich auf einer Abfahrt entlang der ikonischen Drehorte von James Bond – Spectre verbinden.

Bei den Dreharbeiten im Jahr 2015 mussten sich Daniel Craig und seine Schauspielkolleg:innen mächtig ins Zeug legen, damit ihnen die Kulisse nicht vollends die Show stahl. Genau diese imposante Hochgebirgslandschaft war schließlich der Grund, warum Sölden als Filmlocation gewählt wurde. Die Szenen am Gaislachkogl sowie die Verfolgungsjagd auf der Gletscherstraße genießen bei den Fans längst Kultstatus. Heute ziehen Wintersportler:innen ihre Schwünge auf den Spuren der Leinwandhelden und spüren dabei nicht nur dem Mythos Bond, sondern auch dem Mythos Sölden nach.

Höher, länger, weiter

Das Gletscherskigebiet am Rettenbach- und Tiefenbachferner erstreckt sich bis auf 3.340 Meter Höhe und bietet damit beste Pistenverhältnisse bis weit ins Frühjahr. Hier erheben sich gleich zwei der drei liftmäßig erschlossenen Dreitausender, die Sölden österreichweit einzigartig machen: der Tiefenbachkogl (3.250 m) und die Schwarze Schneid (3.340 m). Gemeinsam mit dem Erlebnisberg Gaislachkogl (3.058 m) bilden sie die BIG3, Söldens herausragende Skiberge mit ihren spektakulären Aussichtsplattformen, die weit über das Gipfelmeer der Alpen blicken lassen.

Auch die sonnigen Gletscherpisten sind Teil der legendären BIG3-Rallye. © Ötztal Tourismus/Mathäus Gartner

Ultimative Skisafari

Diese „Großen 3“ sind auch Namensgeber und Ziele der legendären BIG3-Rallye – einer Challenge für ambitionierte Skifahrer:innen, die an einem Tag das gesamte Skigebiet erkunden möchten. Rund 50 Pistenkilometer und über 5.200 Höhenmeter (bergauf und bergab) gilt es zu bewältigen. Unterwegs warten nicht nur knackige Abfahrten, sondern auch einige 007-Drehorte als perfekte Fotospots und willkommene Verschnaufpausen. Den Einkehrschwung in eines der erstklassigen Bergrestaurants hat man sich danach definitiv verdient.

Bond-Installation 007 ELEMENTS

Am Erlebnisberg Nummer eins, dem Gaislachkogl, lohnt es sich, etwas mehr Zeit einzuplanen. Nur wenige Schritte neben der Bergstation entführt die James-Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS in das filmische Universum des Geheimagenten. Die vom Architekturbüro Obermoser kühn in den Felsen integrierte Installation erstreckt sich über zwei Ebenen und offenbart immer wieder grandiose Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Zu sehen sind Original-Requisiten, multimediale Inszenierungen und interaktive Stationen aus über 60 Jahren Bond-Filmgeschichte.

In der interaktiven Erlebniswelt 007 ELEMENT lässt sich das eigene Geheimagenten-Potenzial herausfinden. © Ötztal Tourismus/Rudi Wyhlidal

Tipp: Tickets und Zeitfenster am besten vorab online buchen. Ideal in Kombination mit einem Skitag oder als eigenes Ausflugsziel – die Auffahrt mit der Seilbahn ist auch für Fußgänger möglich. Warme Kleidung nicht vergessen: Aus Rücksicht auf den sensiblen Permafrost ist die Ausstellung unbeheizt.

007 ELEMENTS – interaktive James Bond Erlebniswelt Bis 19. April 2026 täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr geöffnet (letzter Eintritt: 15.30 Uhr). Infos & Tickets auf 007elements.com HIGHLIGHTS: 1.300 m² Ausstellungsfläche

Erlebniswelt mit 9 Kammern im Inneren des Berges

Original Flugzeug-Wrack aus Spectre

360° Filminstallationen aus Londons Pinewood Studios

The Plaza: Spektakuläre Freiluftterrasse auf 3.050 m Seehöhe

Genuss pur im ice Q und FALCON

Nach dem Rendezvous mit 007 geht es direkt nebenan im Gourmetrestaurant ice Q stilvoll weiter. Der gläserne Kubus beherbergt Österreichs höchstgelegenes Haubenrestaurant (2 Hauben Gault&Millau 2025) und begeistert mit hervorragender Küche, erlesenen Weinen und Fernblicken von der Zugspitze bis zu den Dolomiten. Auf dem Dach – verbunden mit dem Gipfelkreuz und Teil der BIG3-Aussichtsplattform – eröffnet sich ein spektakuläres 360-Grad-Panorama für Genießer:innen und Naturfans. Eine Etage tiefer, an der Mittelstation der Gaislachkoglbahn (2.174 m), lädt das trendige FALCON Restaurant zum Einkehrschwung ein. Hier wählen Wintersportler:innen zwischen modernem À-la-Carte-Restaurant im Obergeschoss und Marktrestaurant mit Showküche im Erdgeschoss – ideal für eine genussvolle Stärkung, bevor es wieder auf die Piste geht.

Einkehren auf über 3.000 Metern im haubengekrönten ice Q. © Ötztal Tourismus/Rudi Wyhlidal

XXL-Rodelspaß für alle

Eine rasante Alternative bildet die 7,3 Kilometer lange Rodelbahn von der Mittelstation der Gaislachkoglbahn hinunter ins Tal nach Sölden. Die täglich frisch präparierte Strecke – ausgezeichnet mit dem Tiroler Rodelbahn-Gütesiegel – gehört zu den längsten Bahnen Österreichs und bietet Fahrspaß für Familien, Gelegenheitsrodler:innen und echte Kufenspezialist:innen. Besonders praktisch: Dank bequemer Seilbahnfahrt steht einer Wiederholungsrunde nichts im Weg. Und falls kein eigener Schlitten zur Hand ist, gibt es rund um die Talstation zahlreiche Verleihmöglichkeiten.

Die täglich präparierte, beschneibare Rodelbahn ist ein Highlight für Familien. © Bergbahnen Sölden/Rudi Wyhlidal