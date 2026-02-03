Belohnung für Herkulesprogramm
Tiroler bei Olympia trotz 40-Stunden-Job am Start: „Ein Leben am Limit“
Viele Tage von Skeleton-Pilot Florian Auer beginnen früh und enden spät in der Kraftkammer. Ein Mammutprogramm, das symptomatisch für den hohen Stellenwert von Olympia steht.
© gepa, Auer
Im Sommer Dachspengler, im Winter Skeleton-Pilot: Der Weg nach Cortina war für den Tiroler Florian Auer steinig, aber erfolgreich. Welche Tücken der anstrengende Alltag bereithielt und wie der 31-Jährige überhaupt in diese Situation kam.