Setze jetzt beruflich neue Segel! Deine Reise. Mit uns.

Du liebst das Reisen, erkundest gerne ferne Länder und bist offen für neue Abenteuer? Dann mach deine Leidenschaft zum Beruf!

Die dynamische Reisebranche bietet einen vielseitigen und erfüllenden Arbeitsplatz mit positiven Perspektiven. Als Reise-Expert:in bei Idealtours erwartet dich ein abwechslungsreicher Berufsalltag: Von der Bedarfserhebung über die Planung und Organisation individueller Traumreisen bis zur Unterstützung während der Reise – du bist für alles da.

Abwechslung garantiert

Sobald du im Beratungsgespräch herausgefunden hast, wohin die Reise gehen soll, suchst du das perfekte Angebot, stimmst es mit dem Budget ab und organisierst den gesamten Reiseablauf – von

A bis Z. Romana Hofer, Reise-Expertin in der Filiale Völs, schwärmt: „Ich finde meinen Job so spannend, weil er jeden Tag aufs Neue herausfordert und überrascht. Ob Rund- oder Städtereisen, komplexe Mietwagenrouten, Kreuzfahrten, Safaris oder Expeditionsreisen – du weißt nie, welche Kundin mit welchem Traumziel vor dir steht.“

Überblick ideale Benefits

– Flexible Arbeitszeiten – Gleitzeit (Mo-Fr)

– günstige Reisemöglichkeiten

– Jobticket für umweltbewusstes Anreisen und/Parkplatz

– Weiterbildung im Rahmen der Idealtours-Akademie

– Socials wie Team-Aktivitäten & Stammtische

– Halbtägiges Probearbeiten im künftigen Team

– Onboarding gemeinsam mit Mentor