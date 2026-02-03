„Panda Squad“ aus Telfs gewinnt Tiroler Roboter-Wettbewerb

Der jährliche Wettbewerb soll Jugendliche für MINT-Fächer begeistern. In verschiedenen Kategorien traten die teilnehmenden Teams gegeneinander an. Die besten vier Teams dürfen im Österreich-Finale des Bewerbs antreten.

Innsbruck – Bei einem jährlichen Roboter-Wettbewerb stellten vergangene Woche Tirols Schüler:innen ihr Können unter Beweis. Bei der vom BFI organisierten Regionalausgabe der First Lego League (FLL) traten dieses Jahr 17 Teams mit rund 145 Jugendlichen an. Sie präsentierten selbstgebaute und programmierte Roboter. Das Team „Panda Squad“ der Mittelschule Telfs Weissenbach gewann den Wettbewerb.

„Bei einem Format wie der First LEGO League können Tirols Jugendliche beweisen, dass sie voller Innovationskraft und Teamgeist stecken. Den Siegerinnen und Siegern gratuliere ich ganz herzlich – sie sind bereit für die Technik von morgen“, wird Bildungslandesrätin Cornelia Hagele in einer Presseaussendung des BFI Tirol zitiert.