In Tirol regiert das Drogenkartell
„Kautschi“-kauend durchs Wipptal: So ist der neue Tirol-Landkrimi mit Patricia Aulitzky
Hat viele Feinde: Caterina Relli (Katja Lechthaler; li.) ist der Kopf eines Tiroler Drogenkartells, Lisa Kuen (Patricia Aulitzky; re.) ermittelt Undercover.
© ORF/ZDF/KGP/Laab
Im neuen Tirol-Landkrimi ermittelt Patricia Aulitzky als Lisa Kuen gegen einen Drogenring. Gedreht wurde im Wipptal und in Innsbruck. Derzeit bereitet sich Aulitzky auf die Benko-Serie „Inside Signa“ vor.