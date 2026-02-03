Lienz: Knapp 80 Skitalente beim Osttirol-Cup Slalom am Zettersfeld

Am 31. Jänner 2026 fand am Zettersfeld der Raiffeisen-Osttirol-Cup-Alpin Slalom statt. Knapp 80 junge Skifahrer kämpften bei den Bewerben des Schiclubs Lienz um Bestzeiten.

Lienz – Bei traumhaftem Skiwetter, Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnten die knapp 80 jungen NachwuchsfahrerInnen und -fahrer aus Osttirol und Oberkärnten auf perfekt präparierter Piste der Lienzer Bergbahnen durch den Stangenwald wedeln.

Es wurden drei verschiedene Läufe mit unterschiedlichen Stangenlängen ausgesteckt. In allen Klassen fanden zwei Durchgänge statt, wobei bei den Kinderklassen der bessere der beiden Läufe gewertet wurde. In den Klassen Schüler ab S14 wurde die Gesamtzeit aus beiden Läufen für die Wertung herangezogen.