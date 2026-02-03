Neu im Roten Büro: Evelyn Müller ist Geschäftsführerin der Osttiroler SPÖ

Müller folgte auf Christopher Handl, der zum Gewerkschaftsbund wechselte. Sowohl Müller als auch Handl sitzen für die SPÖ im Lienzer Gemeinderat.

Lienz – Seit Anfang Jänner 2026 ist Evelyn Müller neue Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ im Bezirk Lienz. Sie folgt damit Christopher Handl, der neuer Regionalsekretär des ÖGB wurde, in das rote Büro im Volkshaus Lienz. Sowohl Müller als auch Handl sitzen für die SPÖ im Lienzer Gemeinderat.

Glückwünsche kommen von der SPÖ-Bezirksvorsitzenden und Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Engagement bringt unsere neue Bezirksgeschäftsführerin viel Energie und neue Impulse in unsere Bezirksarbeit.“ Auch die SPÖ Lienz Stadtparteivorsitzende Jeannette Seiwald-Mair unterstreicht die Bedeutung von Teamwork über alle Ebenen hinweg.