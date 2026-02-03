Drei Kinder im Auto: Unfalllenkerin hatte fast zwei Promille intus

Altenfelden – Eine 47-jährige Alkolenkerin ist am Montagnachmittag mit drei Kindern im Auto in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) von der Straße abgekommen und hat eine Steinmauer touchiert.

Die acht- und neunjährigen Kinder auf dem Rücksitz – ein eigenes, zwei von Bekannten – hatten nach dem Unfall Schmerzen. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Alkotest ergab 1,96 Promille. Der Führerschein wurde ihr abgenommen, der Pkw dürfte ein Totalschaden sein, berichtete die Polizei am Dienstag. (APA)