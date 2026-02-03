Osttirol: Studio 20four glänzt mit Austriacus-Silber

Die Osttiroler Werbeagentur Studio20four hat beim Bundeswerbepreis Austriacus 2025 in Wien eine Silber-Auszeichnung erhalten. Prämiert wurde das Projekt „Die Macht der Anziehung“ für den Creativ Club Austria (CCA) in der Kategorie Grafik Design.

Der Austriacus wird alle zwei Jahre vom Fachverband Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verliehen. Er gilt als wichtiger Branchenpreis. Im Jahr 2025 reichten Agenturen aus allen Bundesländern insgesamt 280 Arbeiten in zwölf Kategorien ein. Eine unabhängige Jury wählte in Wien die Gewinner aus.

© Rizar.Photo

Das Osttiroler Projekt „Die Macht der Anziehung“ entstand für den Creativ Club Austria. Studio 20four entwickelte dafür eine Kommunikation mit subtilen visuellen Codes. Sie vermittelt die Idee von Anziehung als gestaltetes Erlebnis. Die Jury lobte das Projekt für die kreative Idee, handwerkliche Ausführung und präzise visuelle Umsetzung.