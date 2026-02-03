Favoriten siegen beim 19. Tristacher Nachttourenlauf

Trotz anfänglicher Wetterkapriolen zog der 19. Tristacher Nachttourenlauf 116 Teilnehmer an. Am 30. Jänner 2026 kämpften sich die Skitourengeher vom Sportplatz Tristach bis zur Dolomitenhütte. Dabei setzten sich in den Sportklassen vor allem bekannte Gesichter durch.

Tristach – In den Sportklassen des Nachttourenlaufs dominierten Favoriten. Josef Bodner (Union Raika Lienz) gewann die allgemeine Herrenklasse in 49:38 Minuten. Matthias Klocker aus Tristach wurde Zweiter, Markus Brunner komplettierte das Podest als Dritter.

© NTL / Franz Zoier

Bei den Damen siegte erneut Marita Kröhn (Kelag Energy Running Team). Ihre Zeit betrug 01:04:12 Stunden. Johana Mackova erreichte Platz zwei, Stefanie Monitzer wurde Dritte. Niklas Kröhn (Kelag Energy Running Team) triumphierte in der Masters-Klasse Herren. Er erreichte das Ziel in 52:46 Minuten. Albert Tiefenbacher und Hermann Webhofer belegten die Plätze zwei und drei.

Die Mittelzeitwertung startete um 19 Uhr am Kreithof. Die Läuferinnen und Läufer folgten den Sportklassen auf einer mit Fackeln beleuchteten Piste. Alle erreichten das Ziel innerhalb von 90 Minuten. Auch Seilschaften waren wieder dabei. Die Gruppe "Steez on Skies" überquerte als Letzte die Ziellinie. Dafür erhielten sie die City-Café-Glanzl-Torte.