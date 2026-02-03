Gewaltsamer Tod eines Häftlings: Ministerin lässt Strafvollzug breit untersuchen

Eine fünfköpfige Kommission soll mögliche systemische Mängel offenlegen. Ein Abschlussbericht soll bis Ende Juni vorliegen.

Wien/Hirtenberg – Nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg lässt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) das Strafvollzugssystem auf systemische Mängel mit psychisch beeinträchtigten Personen untersuchen, die im herkömmlichen Strafvollzug oder in sogenannten forensisch-therapeutischen Zentren (FTZ) untergebracht sind. Eine von ihr eingesetzte fünfköpfige Kommission aus namhaften Expertinnen und Experten soll bis Ende Juni ihre Ergebnisse in einem Abschlussbericht vorlegen.

"Wir wollen zügig, aber nicht hastig arbeiten", sagte Wolfgang Gratz, der Leiter der Kommission, am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Justizministerium. Man werde sich mit organisatorischen und fachlichen Fragen beschäftigen, das Regelwerk und Abläufe evaluieren und die Ausbildung, das Training und Kommandostrukturen bei der Justizwache analysieren.

Einer genauen Prüfung soll die Anwendung von Befehls- und Zwangsgewalt unterzogen werden. Die Kommission wird auch die medizinische Betreuung sowie die baulichen Voraussetzungen in den JA und FTZ untersuchen. Ein besonderes Augenmerk will das Gremium darauf legen, "wie man personelle und andere Ressourcen intelligent verknüpfen kann", kündigte Gratz an.

Was den Tod des Häftlings betrifft, sicherten die Justizministerin sowie Friedrich Alexander Koenig, Leiter der Generaldirektion für Strafvollzug und freiheitsentziehende Maßnahmen im Justizministerium, "vollständige und transparente Aufklärung" zu. "Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Mensch, dem der Staat die Freiheit entzogen hat, bei einer Amtshandlung zu Tode kommt", stellte Sporrer fest. Sie drückte den Angehörigen ein weiteres Mal ihr Beileid aus und entschuldigte sich für anfängliche "Kommunikationsfehler" im Zusammenhang mit der Todesursache.

Häftling mehrfach geschlagen

Der psychisch kranke Insasse der JA Hirtenberg war am 3. Dezember 2025 an Verletzungen gestorben, die ihm im Vorfeld eines Häftlingstransports zugefügt wurden. Justizministerin Sporrer dürfte über die näheren Umstände im Detail erst Mitte Jänner informiert worden sein. Am 15. Jänner informierte das Justizministerium die Öffentlichkeit.

In der Vorwoche deckte dann der Falter auf, dass der von einem Psychiater als "akut psychotisch, desorganisiert und nicht in der Lage, Gefahren für sich und andere einzuschätzen" beschriebene Häftling in einer Isolationszelle der JA Hirtenberg einer medizinischen Kontrolle unterzogen werden sollte. Anschließend sollte er am 3. Dezember in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt werden. In der Zelle eskalierte die Situation, der laut Justizwache aggressive Häftling wurde mehrfach geschlagen und soll zu Boden bzw. mit dem Kopf gegen ein Betonbett gestürzt sein. Der Mann erlag in den Abendstunden im Krankenhaus Eisenstadt seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt in diesem Zusammenhang mittlerweile gegen zwölf Justizwachebeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang unter Ausnützung einer Amtsstellung. Die Beschuldigten wurden vorerst nicht außer Dienst gestellt, aber von Einsatz- und Kommandofunktionen abgezogen. Ein interner, der Generaldirektion für den Strafvollzug seit vergangenem Freitag vorliegender Untersuchungsbericht führte dazu, dass gegen zwei weitere Beamte Disziplinarverfahren eingeleitet wurden. Einer der beiden wurde suspendiert.

Dienstrechtliche Schritte gegen Justizwachebeamte

Bei den von Disziplinarverfahren Betroffenen handelt es sich um zwei Beamte mit Führungsfunktionen, wie Strafvollzug-Direktor Koenig auf der Pressekonferenz deutlich machte. In strafrechtlicher Hinsicht liege derzeit zwar nichts gegen die zwei vor, aber Entscheidungen, wie mit dem Häftling umgegangen wurde, seien "nicht nach unseren Vorgaben und nicht lege artis erfolgt", sagte Koenig.

"Es geht um Führungsverantwortung, die nicht ausreichend wahrgenommen wurde", bekräftigte Justizministerin Sporrer. Von der Untersuchungskommission erhofft sie sich Empfehlungen zur Behebung allfälliger festgestellter struktureller Mängel.

Honorar für Fachpersonal in JA wird erhöht

Zusätzlich kündigte Sporrer vor Medienschaffenden Maßnahmen an, die die Situation im Straf- und Maßnahmenvollzug insbesondere für psychisch beeinträchtigte Insassinnen und Insassen verbessern sollen. Das Honorar für Fachpersonal, das die medizinische Versorgung in JA und FTZ gewährleistet, soll deutlich erhöht werden. Die Ministerin will weiters das Betreuungspersonal im sozialarbeiterischen Bereich, beim psychologischen Dienst und im Pflegedienst aufstocken. Im exekutiven Bereich soll es mehr Grundausbildungslehrgänge geben.

Unabhängige Meldestelle für Misshandlungsvorwürfe kommt

Darüber hinaus wird eine unabhängige Meldestelle eingerichtet, bei der anonym Misshandlungsvorwürfe eingebracht und Missstände im Straf- und Maßnahmenvollzug berichtet werden können. Sporrer wird auch die Generaldirektion für den Strafvollzug und freiheitsentziehende Maßnahmen organisatorisch und personell verstärken.

Um die Gefängnisse zu entlasten, werden weitere legistische Maßnahmen geprüft. Nach der Novellierung der bedingten Entlassung denkt Sporrer an eine Erweiterung bei Regelungen zur sogenannten Haft in Heimat, wobei das nicht nur mit EU-Mitgliedsstaaten, sondern auch in Form von Abkommen mit Westbalkanstaaten möglich gemacht werden könnte. Im Vorjahr wurden laut Justizministerium 208 Personen zur Verbüßung ihrer Haftstrafen in ihre Heimatländer überstellt.