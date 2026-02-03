Schwere Sachbeschädigung und Diebstahl am Achensee: Polizei mit Zeugenaufruf

Ein unbekannter Täter soll in Maurach am Achensee mehrfach aufgestellte Schneestangen beschädigt haben. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen November 2025 und Februar 2026 entlang des Fußweges zwischen Feldererweg, Wiesenweg und Lärchenwiesenstraße. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Im Zeitraum von 2. bis 3. Februar stahl der Täter am selben Tatort eine Wildkamera. Insgesamt ist ein Schaden im vierstelligen Eurobereich entstanden.