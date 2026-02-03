Zeugenaufruf nach Skiunfall mit Fahrerflucht in Osttirol

Ein unbekannter Snowboarder hat Montag im Skigebiet St. Jakob/Brunnalm auf der roten Piste eine deutsche Skifahrerin angefahren. Die 18-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Snowboarder verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen, weswegen die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet hat.