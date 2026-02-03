18-Jährige verletzt
Zeugenaufruf nach Skiunfall mit Fahrerflucht in Osttirol
Ein unbekannter Snowboarder hat Montag im Skigebiet St. Jakob/Brunnalm auf der roten Piste eine deutsche Skifahrerin angefahren. Die 18-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Snowboarder verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen, weswegen die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet hat.
Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und trug einen dunklen Skianzug, sowie einen schwarzen Helm.
Zeugen des Unfalls sowie der Snowboarder selbst werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol (Telefon: 059133/75230) zu melden. (TT.com)