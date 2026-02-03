Kilde verzichtet auf die Olympischen Spiele: „Habe alles getan, was ich konnte“

Bormio – Aleksander Aamodt Kilde verzichtet auf Olympia in Bormio. „Ich habe alles getan, was ich konnte, um für die Olympischen Spiele bereit zu sein, aber mein Geist und mein Körper funktionieren nicht so, wie ich es brauche“, erklärte der norwegische Abfahrer in einer offiziellen Mitteilung. Die Entscheidung zu treffen, sei ihm extrem schwer gefallen, so der 33-Jährige. „Gleichzeitig bin ich stolz darauf, dass ich mich zurückkämpfen und wieder im Weltcup antreten konnte.“