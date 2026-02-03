Trotz Kreuzbandrisses: Vonn will bei der Olympia-Abfahrt an den Start gehen

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach eigenen Angaben schwer am linken Knie verletzt, will bei den Olympischen Winterspielen in Italien aber dennoch an den Start gehen. Sie habe einen Kreuzbandriss und Knochenprellungen erlitten, sagte die US-Amerikanerin bei einer Pressekonferenz in Cortina d'Ampezzo. Mit Blick auf die Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) sei sie aber zuversichtlich. Auch Starts im Super-G und in der Team-Kombination schloss sie nicht aus.

„Ich weiß, meine Chancen sind nicht mehr so groß wie vorher. Aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen“, sagte die sichtlich bewegte Vonn. Der Skirennsport sei nun mal gefährlich und sie gehe ans Limit, erklärte die langjährige Speed-Queen und viermalige Gesamtweltcupgewinnerin. „Ich muss die Abfahrtstrainings abwarten. Das Knie könnte instabil sein. Solange ich es aber stabil halte, sollte es okay sein.“

Ich muss eigentlich gar nicht besichtigen. Wenn es irgendeine Strecke gibt, die ich am besten kenne, dann ist es Cortina. Das gibt mir viel Selbstvertrauen. Lindsey Vonn, verletzter Ski-Star

Es helfe ihr, dass sie die Strecke gut kenne, da zwölfmal gewonnen habe. „Ich muss eigentlich gar nicht besichtigen“, sagte die in der vergangenen Saison in den Weltcup zurückgekehrte Vonn. „Wenn es irgendeine Strecke gibt, die ich am besten kenne, dann ist es Cortina. Das gibt mir viel Selbstvertrauen.“ In dieser Saison gewann Vonn ihr insgesamt 83. und 84. Weltcuprennen, landete bei allen ihren Antreten in den Top vier. Spätestens mit Ende der Saison wollte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 ihre Karriere endgültig beenden.

Heftiger Sturz am vergangenen Freitag

Vonn war in der letzten Weltcup-Abfahrt vor den Spielen vom 6. bis 22. Februar am vergangenen Freitag in Crans-Montana in der Schweiz heftig gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie rutschte zwar noch auf Skiern ins Ziel, hielt sich aber immer wieder das linke Knie. Anschließend wurde sie vom Hubschrauber abgeholt. Zur Schwere ihrer Verletzung hatte sie sich zunächst nicht geäußert.