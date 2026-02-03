Wie sich in belgischen Städten plötzlich der Blick auf die Zugspitze öffnet

Durch Kooperationen mit der Österreich Werbung gelingt es der Tiroler Zugspitz Arena, sich verstärkt in internationalen Märkten zu positionieren und neue Gäste anzusprechen.

Ehrwald – Mitten im heimischen Großstadtdschungel, gewissermaßen im Vorbeigehen, erhaschten viele Belgier im Vorjahr plötzlich einen Blick auf die Zugspitze. Mehr brauchte es wohl auch nicht, um die Sehnsucht nach einem Urlaub in den Bergen zu wecken.

Und das war kein Zufall. Die Österreich Werbung unterstützt die Zugspitz Arena seit Jahren bei ihrer Positionierung auf internationalen Märkten. So kam es auch, dass die Arena im Sommer 2025 mit einer Straßenbahnbeklebung in Belgien sowie einem Fahrrad-Branding von Mieträdern in Deutschland präsent war.

Internationale Sichtbarkeit

Um die Zusammenarbeit zu vertiefen und neue Werbekampagnen zu besprechen, war Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, kürzlich zu Gast im Zwischentoren. „Die Tiroler Zugspitz Arena zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreiche Partnerschaften im Tourismus wirken: Qualität, Authentizität und internationale Markenstärke bilden hier eine ideale Kombination“, so Steharnig-Staudinger. Auch dieses Jahr werde die Tiroler Zugspitz Arena in sechs internationalen Märkten mit Kampagnen in Kooperation mit der Österreich Werbung präsent sein.

Schneelage wichtig

Björn Scherer, Geschäftsführer der Tiroler Zugspitz Arena, blickt positiv in die Zukunft: „Für eine Bilanz ist es noch zu früh, aber wir freuen uns über den bisherigen Verlauf der Wintersaison. Neben buchungsstarken Anlässen wie dem Fasching und den Krokusferien der niederländischen Gäste hängt der Erfolg letztlich auch stark von den Schnee- und Wetterverhältnissen ab.“

Arbeiten eng zusammen: (v.l.) Björn Scherer (Geschäftsführer Tiroler Zugspitz Arena), Astrid Steharnig-Staudinger (Geschäftsführerin Österreich Werbung) und Theo Zoller (Obmann Tiroler Zugspitz Arena). © Tiroler Zugspitz Arena